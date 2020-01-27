Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Китай
Туристам рекомендуется пересмотреть путешествие в Китай «из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухани».
«В некоторых областях — повышенный риск», — говорится в сообщении Госдепа.
Внешнеполитическое ведомство также не рекомендует отправляться в провинцию Хубэй.
Ранее США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом.
Также стало известно, что китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.
Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.