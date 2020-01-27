Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Китай

Госдепартамент повысил уровень опасности поездок в Китай до третьего уровня, призвав пересмотреть решения о возможных путешествиях в КНР в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Туристам рекомендуется пересмотреть путешествие в Китай «из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухани».

«В некоторых областях — повышенный риск», — говорится в сообщении Госдепа.

Внешнеполитическое ведомство также не рекомендует отправляться в провинцию Хубэй.

Ранее США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом.

Также стало известно, что китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.