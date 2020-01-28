ВОЗ направит в Китай экспертов в связи с распространением коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
ВОЗ направит в Китай экспертов в связи с распространением коронавируса
  • Reuters

Как сообщается на сайте ВОЗ, глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Одной из целей отправки экспертов является получение новых знаний о вспышке вируса для последующего «глобального ответа» на неё.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у китайской стороны достаточно ресурсов для борьбы с новым типом коронавируса.

26 января сообщалось, что Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса.

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