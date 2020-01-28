В МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом

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Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у китайской стороны достаточно ресурсов для борьбы с новым типом коронавируса.
В МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», — цитирует китайского министра РИА Новости.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в СШАСингапуреВьетнаме, Германии и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Подробнее — в материале RT.

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