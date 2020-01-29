Китай передал России геном нового коронавируса

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Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины. Об этом сообщило генконсульство России в Гуанчжоу.
Китай передал России геном нового коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что передача генома вируса российским учёным позволила в короткий срок разработать экспресс-тесты. Это дало возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. 

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — указано в сообщении генконсульства в «ВКонтакте».

В заявлении также говорится, что посольство России в Китае прорабатывает с властями Китая вопросы эвакуации только тех граждан, которые находятся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не зарегистрировал случаев заражения коронавирусом в России.

Посольство России в Пекине сообщило, что установило связь со 177 россиянами в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

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