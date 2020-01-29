Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

«По данным посольства, на 10:00 по местному времени 28 января (05:00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек, из них 120 — в городе Ухань», — цитирует РИА Новости заявление российских дипломатов.

В посольстве уточнили, что россиян нет ни среди заражённых, ни в группе риска с подозрением на заражение.

Ранее в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.