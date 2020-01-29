Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Короткая ссылка
Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

«По данным посольства, на 10:00 по местному времени 28 января (05:00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек, из них 120 — в городе Ухань», — цитирует РИА Новости заявление российских дипломатов.

В посольстве уточнили, что россиян нет ни среди заражённых, ни в группе риска с подозрением на заражение.

Ранее в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить