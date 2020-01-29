Роспотребнадзор не выявил заболевших коронавирусом в России

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Роспотребнадзор к настоящему времени не обнаружил случаев заражения новым коронавирусом в России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор не выявил заболевших коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — цитирует ведомство Интерфакс.

Отмечается, что ведомством с 28 января начато обследование в аэропортах всех возвращающихся из Китая российских туристов на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора, «это встретило полное понимание и содействие российских граждан».

Ранее китайские власти заявили, что окажут содействие странам, эвакуирующим из Ухани своих граждан.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

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