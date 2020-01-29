Китай окажет содействие эвакуирующим из Ухани своих граждан странам

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В МИД Китая заявили о готовности китайской стороны оказать содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Ухани в связи с коронавирусом.
Китай окажет содействие эвакуирующим из Ухани своих граждан странам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Хуа Чуньин.

«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации своих находящихся в Ухани граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами Китая сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», — указала она.

Ранее сообщалось, что посольство России в КНР обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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