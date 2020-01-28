Посольство России в Китае обсуждает порядок эвакуации россиян из Хубэя

Посольство России в КНР обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

«В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции», — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

В посольстве также сообщили, что местные власти принимают «все меры для ограничения распространения вируса».

«Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне», — добавили дипломаты.

Ранее власти Китая сообщили о 4515 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса. Кроме того, 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.