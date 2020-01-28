AFP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 106

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

«Число жертв вируса в Китае выросло до 106, около 1,3 тыс. новых случаев заражения», — говорится в сообщении в Twitter.

#BREAKING China virus death toll jumps to 106, nearly 1,300 new cases: govt pic.twitter.com/hPGnlWPKya — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением

Позднее в Германии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.