AFP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 106

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Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

«Число жертв вируса в Китае выросло до 106, около 1,3 тыс. новых случаев заражения», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением

Позднее в Германии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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