Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

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RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Как сообщили в кабмине, в штаб войдут заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

«Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на новый тип коронавируса.

Также Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

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