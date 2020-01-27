Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
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Как сообщили в кабмине, в штаб войдут заместители председателя правительства, а также главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
«Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на новый тип коронавируса.
Также Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР.
Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.