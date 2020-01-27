Попова поручила изучать биоматериалы при подозрении на коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биологического материала больных с подозрением на новый тип коронавируса.
Попова поручила изучать биоматериалы при подозрении на коронавирус
  • Reuters

Соответствующее поручение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Директору ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора обеспечить: проведение углублённых молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в поручении.

Также центру вирусологии поручили оказывать практическую и методическую поддержку региональным органам Роспотребнадзора в лабораторной диагностике коронавирусной инфекции.

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