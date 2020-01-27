Попова поручила изучать биоматериалы при подозрении на коронавирус
- Reuters
Соответствующее поручение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Директору ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора обеспечить: проведение углублённых молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в поручении.
Также центру вирусологии поручили оказывать практическую и методическую поддержку региональным органам Роспотребнадзора в лабораторной диагностике коронавирусной инфекции.
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Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.