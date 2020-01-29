Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Методические рекомендации готовы, сегодня прошло селекторное совещание с регионами, сейчас, мы получили последние клинические рекомендации вчера от китайских коллег — это всё будет учтено», — заявил он.
Ранее генконсульство России в Гуанчжоу сообщило, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса. Российские и китайские учёные занимаются разработкой вакцины.
По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.