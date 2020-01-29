Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса

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Министерство здравоохранения России подготовило временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса, которым в Китае заразились порядка 6 тыс. человек.
Минздрав подготовил временные рекомендации по лечению коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Методические рекомендации готовы, сегодня прошло селекторное совещание с регионами, сейчас, мы получили последние клинические рекомендации вчера от китайских коллег — это всё будет учтено», — заявил он.

Ранее генконсульство России в Гуанчжоу сообщило, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса. Российские и китайские учёные занимаются разработкой вакцины.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

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