Инкубационный период, симптомы и нехватка средств защиты: в Китае сообщили новые подробности о коронавирусе

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Сергей Гусаров
Власти КНР допустили, что способность нового типа коронавируса распространяться со временем усиливается. По словам представителей китайского Госкомитета по делам здравоохранения, средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет десять дней, причём в это время коронавирус также может передаваться. Сообщается, что первые симптомы вызванного вирусом заболевания могут оказаться нетипичными. В свою очередь, Роспотребназдор выступил с рекомендациями для россиян, отправляющихся в поездки.
Инкубационный период, симптомы и нехватка средств защиты: в Китае сообщили новые подробности о коронавирусе
  • © WEIBO /via REUTERS

Власти Китая допускают, что способность нового типа коронавируса распространяться со временем усиливается.

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешёл от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передаётся от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что специалисты приходят к выводу, что вспышка заболевания вступила в «сравнительно серьёзную и сложную стадию».

Напомним, в декабре 2019 года в Китае был зафиксирован новый коронавирус, получивший обозначение 2019-nCoV. Очагом заболевания стала провинция Хубэй, в которой от окружающего мира отрезаны уже пять городов.

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  • Reuters
  • © David Stanway

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 2000. От вызванной вирусом пневмонии скончались уже 57 человек, причём 52 случая летального исхода было зафиксировано в провинции Хубэй. 25 января стало известно, что власти Китая временно запретили автобусное сообщение между регионами страны.

К настоящему времени заболевшие вирусом нового типа есть в США, Японии, Австралии, Франции, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Таиланде и на Тайване. Примечательно, что в США и Японии 26 января зафиксированы новые случаи заражения вирусом.

Китайские учёные установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. К таким выводам эпидемиологи пришли после изучения образцов с рынка морепродуктов в городе Ухани.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, в 33 из 585 изученных проб с рынка обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса.

«Есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», — приводит РИА Новости слова учёных Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Инкубационный период

Представители китайского комитета по делам здравоохранения заявили, что знания о новом вирусе до сих пор ограничены.

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«Если говорить с точки зрения знаний, то это новое заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность мутации», — цитирует РИА Новости замглавы госкомитета Ли Биня.

Глава комитета Сяовэй также уточнил, что в результате наблюдений за пациентами установлен средний инкубационный период, который продолжается десять дней. По его словам, самым коротким сроком был один день, самым продолжительным — 14 дней. При этом коронавирус может передаваться во время инкубационного периода.

Кроме того, китайские учёные рассказали о первых симптомах нового вируса. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Университет Ухани, признаки простуды или гриппа могут проявляться на поздних стадиях болезни, а вначале картина может быть иной.

В частности, среди возможных первых симптомов упоминаются проблемы с пищеварительной системой (диарея или тошнота) и головные боли. В отдельных случаях наблюдается повышенное сердцебиение и стеснение в груди.

У некоторых больных, отмечает агентство, были только нетипичные признаки и отсутствовала повышенная температура, поэтому наличие вируса можно было определить только по результатам дополнительных анализов.

На фоне распространения вируса власти Китая допустили возможность импорта средств индивидуальной защиты из-за рубежа. В настоящее время в КНР наблюдается нехватка этих товаров, поскольку производственные мощности страны загружены лишь на 40% из-за празднования китайского Нового года.

Термически обработанная пища и средства защиты

В России случаев заражения новым типом коронавируса не зафиксировано.

Накануне в Москве госпитализировали группу туристов из Китая с подозрением на ОРВИ. При осмотре стало известно, что у заболевших найдена РНК вируса гриппа типа А. Кроме того, в Татарстане семья прибывших из Китая россиян обратилась за медицинской помощью в связи с повышенной температурой, но в их случае также была обнаружена ОРВИ.

В связи с угрозой распространения вируса Роспотребнадзор выпустил ряд профилактических рекомендаций, касающихся поездок.

Ведомство посоветовало россиянам уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а также использовать средства защиты дыхания и избегать посещения культурно-массовых мероприятий с привлечением животных.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил, что российские учёные разработали два варианта диагностических наборов для определения присутствия нового коронавируса в организме человека.

«Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода даёт тест-системам значительные преимущества», — говорится в сообщении ведомства.

Среди особенностей теста в Роспотребнадзоре отметили его высокую чувствительность и отсутствие необходимости собирать кровь — достаточно образца из носоглотки, взятого при помощи ватного тампона. Результаты теста можно получить через 2—4 часа после сбора материала.

Вместе с тем правительство граничащей с Китаем Амурской области заявило о планах отправлять обратно в КНР жителей республики, у которых по прибытии в Россию заподозрят коронавирус.

Речь идёт о жителях китайского города Хэйхэ, с которым граничит российский город Благовещенск. Между населёнными пунктами действует безвизовый режим. Как сообщает региональное правительство, на пунктах пропуска соблюдается тщательный контроль.

«На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы», — отметили в правительстве Амурской области.

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