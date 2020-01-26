Инкубационный период, симптомы и нехватка средств защиты: в Китае сообщили новые подробности о коронавирусе

Власти КНР допустили, что способность нового типа коронавируса распространяться со временем усиливается. По словам представителей китайского Госкомитета по делам здравоохранения, средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет десять дней, причём в это время коронавирус также может передаваться. Сообщается, что первые симптомы вызванного вирусом заболевания могут оказаться нетипичными. В свою очередь, Роспотребназдор выступил с рекомендациями для россиян, отправляющихся в поездки.

Власти Китая допускают, что способность нового типа коронавируса распространяться со временем усиливается.

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешёл от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передаётся от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что специалисты приходят к выводу, что вспышка заболевания вступила в «сравнительно серьёзную и сложную стадию».

Напомним, в декабре 2019 года в Китае был зафиксирован новый коронавирус, получивший обозначение 2019-nCoV. Очагом заболевания стала провинция Хубэй, в которой от окружающего мира отрезаны уже пять городов.

Усиление мер контроля на транспорте в Китае

Reuters

© David Stanway

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 2000. От вызванной вирусом пневмонии скончались уже 57 человек, причём 52 случая летального исхода было зафиксировано в провинции Хубэй. 25 января стало известно, что власти Китая временно запретили автобусное сообщение между регионами страны.

К настоящему времени заболевшие вирусом нового типа есть в США, Японии, Австралии, Франции, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Таиланде и на Тайване. Примечательно, что в США и Японии 26 января зафиксированы новые случаи заражения вирусом.

Китайские учёные установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. К таким выводам эпидемиологи пришли после изучения образцов с рынка морепродуктов в городе Ухани.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, в 33 из 585 изученных проб с рынка обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса.

«Есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», — приводит РИА Новости слова учёных Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Инкубационный период

Представители китайского комитета по делам здравоохранения заявили, что знания о новом вирусе до сих пор ограничены.

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«Если говорить с точки зрения знаний, то это новое заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность мутации», — цитирует РИА Новости замглавы госкомитета Ли Биня.

Глава комитета Сяовэй также уточнил, что в результате наблюдений за пациентами установлен средний инкубационный период, который продолжается десять дней. По его словам, самым коротким сроком был один день, самым продолжительным — 14 дней. При этом коронавирус может передаваться во время инкубационного периода.

Кроме того, китайские учёные рассказали о первых симптомах нового вируса. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Университет Ухани, признаки простуды или гриппа могут проявляться на поздних стадиях болезни, а вначале картина может быть иной.

В частности, среди возможных первых симптомов упоминаются проблемы с пищеварительной системой (диарея или тошнота) и головные боли. В отдельных случаях наблюдается повышенное сердцебиение и стеснение в груди.

У некоторых больных, отмечает агентство, были только нетипичные признаки и отсутствовала повышенная температура, поэтому наличие вируса можно было определить только по результатам дополнительных анализов.

На фоне распространения вируса власти Китая допустили возможность импорта средств индивидуальной защиты из-за рубежа. В настоящее время в КНР наблюдается нехватка этих товаров, поскольку производственные мощности страны загружены лишь на 40% из-за празднования китайского Нового года.

Термически обработанная пища и средства защиты

В России случаев заражения новым типом коронавируса не зафиксировано.

Накануне в Москве госпитализировали группу туристов из Китая с подозрением на ОРВИ. При осмотре стало известно, что у заболевших найдена РНК вируса гриппа типа А. Кроме того, в Татарстане семья прибывших из Китая россиян обратилась за медицинской помощью в связи с повышенной температурой, но в их случае также была обнаружена ОРВИ.

В связи с угрозой распространения вируса Роспотребнадзор выпустил ряд профилактических рекомендаций, касающихся поездок.

Ведомство посоветовало россиянам уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а также использовать средства защиты дыхания и избегать посещения культурно-массовых мероприятий с привлечением животных.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил, что российские учёные разработали два варианта диагностических наборов для определения присутствия нового коронавируса в организме человека.

«Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода даёт тест-системам значительные преимущества», — говорится в сообщении ведомства.

Среди особенностей теста в Роспотребнадзоре отметили его высокую чувствительность и отсутствие необходимости собирать кровь — достаточно образца из носоглотки, взятого при помощи ватного тампона. Результаты теста можно получить через 2—4 часа после сбора материала.

Вместе с тем правительство граничащей с Китаем Амурской области заявило о планах отправлять обратно в КНР жителей республики, у которых по прибытии в Россию заподозрят коронавирус.

Речь идёт о жителях китайского города Хэйхэ, с которым граничит российский город Благовещенск. Между населёнными пунктами действует безвизовый режим. Как сообщает региональное правительство, на пунктах пропуска соблюдается тщательный контроль.

«На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы», — отметили в правительстве Амурской области.