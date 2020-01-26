Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в армянской Госслужбе безопасности пищевых продуктов.

«В целях недопущения ввоза с территории КНР коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещён ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведённых в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация по охране здоровья животных и Всемирная организация здравоохранения не признают Китай свободным от коронавируса.

Ранее премьер Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.