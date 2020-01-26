Казахстан приостановит безвиз для транзитных пассажиров из Китая

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.

Такие поручения были даны после совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса в Казахстане.

Кроме того, Мамин поручил ограничить выезд в Китай в служебные командировки и установить медицинское наблюдение за прибывшими из Китая по месту их проживания.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по недопущению распространения нового типа коронавируса в стране.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.