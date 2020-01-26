Казахстан приостановит безвиз для транзитных пассажиров из Китая
- Reuters
Такие поручения были даны после совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса в Казахстане.
Кроме того, Мамин поручил ограничить выезд в Китай в служебные командировки и установить медицинское наблюдение за прибывшими из Китая по месту их проживания.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по недопущению распространения нового типа коронавируса в стране.
По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.
Как отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.