Токаев поручил правительству не допустить распространения коронавируса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры по недопущению распространения нового типа коронавируса на территории республики.
Токаев поручил правительству не допустить распространения коронавируса
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«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — написал Токаев в своём Twitter.

Ранее стало известно, что правительство китайского города Тяньцзинь запретило междугородние автобусные перевозки из-за распространения нового типа коронавируса.

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