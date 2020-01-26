Токаев поручил правительству не допустить распространения коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры по недопущению распространения нового типа коронавируса на территории республики.

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — написал Токаев в своём Twitter.

Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 26 января 2020 г.

Ранее стало известно, что правительство китайского города Тяньцзинь запретило междугородние автобусные перевозки из-за распространения нового типа коронавируса.