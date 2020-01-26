Токаев поручил правительству не допустить распространения коронавируса
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«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — написал Токаев в своём Twitter.
Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 26 января 2020 г.
Ранее стало известно, что правительство китайского города Тяньцзинь запретило междугородние автобусные перевозки из-за распространения нового типа коронавируса.