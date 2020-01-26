В китайском городе Тяньцзинь запрещено движение междугородних автобусов

Правительство китайского города Тяньцзинь запретило междугородние автобусные перевозки из-за распространения нового типа коронавируса.

«С 27 января будут приостановлены все междугородние пассажирские автомобильные перевозки из и в Тяньцзинь», — цитирует РИА Новости сообщение правительства в соцсети Weibo.

Уточняется, что данная мера не относится только к транспорту, необходимому для профилактики и контроля заболевания.

Запрет распространяется также и на частные и туристические автобусы.

Ранее стало известно, что число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.