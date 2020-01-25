Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

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Контроль и профилактика нового коронавируса в Китае являются наиболее важными задачами для страны на данном этапе, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае
  • Reuters

Об этом сообщает CGTN.

Как отмечается, политбюро ЦК Компартии Китая провело совещание для анализа мер профилактики и борьбы с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о намерении построить ещё один госпиталь для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.

По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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