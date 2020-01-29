Женская сборная Китая по футболу попала под карантин в Австралии из-за коронавируса

Игроки и тренерский штаб женской олимпийской сборной Китая по футболу находятся под карантином в австралийском Брисбене из-за коронавируса.

Как сообщает Associated Press, представители китайской национальной команды пробудут в карантине до 5 февраля.

Отмечается, что причиной карантина является посещение командой города Ухань, являющегося эпицентром распространения коронавируса.

Сборная Китая прибыла в Австралию для участия в отборочном олимпийском турнире, который изначально должен был пройти в КНР, но был перенесен в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее сообщалось, что World Athletics следит за ситуацией с коронавирусом в свете предстоящего ЧМ в Китае.