Женская сборная Китая по футболу попала под карантин в Австралии из-за коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает Associated Press, представители китайской национальной команды пробудут в карантине до 5 февраля.
Отмечается, что причиной карантина является посещение командой города Ухань, являющегося эпицентром распространения коронавируса.
Сборная Китая прибыла в Австралию для участия в отборочном олимпийском турнире, который изначально должен был пройти в КНР, но был перенесен в связи со вспышкой коронавируса.
Ранее сообщалось, что World Athletics следит за ситуацией с коронавирусом в свете предстоящего ЧМ в Китае.