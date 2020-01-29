ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса

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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который должен был пройти в Китае в марте, перенесён на 2021 год в связи с распространением коронавируса.
ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Соревнования должны были состояться в Нанкине с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем.

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