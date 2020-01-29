Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что решение о режиме авиасообщения между Россией и Китаем будет принято не позднее 31 января.

«Что касается авиационного сообщения, то мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию, и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риска распространения коронавируса.

Также Голикова сообщила, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за ситуации с распространением нового коронавируса.