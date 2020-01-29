Россия почти полностью приостановит ж/д сообщение с Китаем

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Россия почти полностью приостановит ж/д сообщение с Китаем
  • Pixabay

Об этом она заявила по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в России.

«По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин, Пекин — Москва», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Ранее Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

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