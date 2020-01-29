Голикова заявила о риске проникновения коронавируса в Россию

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.
Голикова заявила о риске проникновения коронавируса в Россию
  • РИА Новости

По её словам, российское правительство в конце декабря предприняло ряд шагов, чтобы не допустить распространения заболевания. Так, были усилены мониторинг за эпидемиологической обстановкой и контроль на пунктах пропуска на границе с Россией. 

Также были отработаны действия медиков на случай обнаружения коронавируса у пациентов и проработаны «вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения».

Голикова отметила, что за время мониторинга в России выявили 139 заболевших, но ни у одного из них коронавирус не был обнаружен.

«Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», — приводит её слова Интерфакс.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация со вспышкой в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, остаётся серьёзной и сложной.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

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