Си Цзиньпин высказался об эпидемиологической обстановке в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация со вспышкой в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, остаётся серьёзной и сложной. Трансляцию его выступления вело Центральное телевидение Китая.

«В настоящее время ситуация с борьбой с эпидемией по-прежнему остаётся серьёзной и сложной», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Вооружённые силы Китая должны быть готовы оказывать активную помощь «в борьбе с эпидемией на местах».

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Подробности — в материале RT.