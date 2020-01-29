Си Цзиньпин высказался об эпидемиологической обстановке в Китае

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация со вспышкой в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, остаётся серьёзной и сложной. Трансляцию его выступления вело Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин высказался об эпидемиологической обстановке в Китае
  • Reuters

«В настоящее время ситуация с борьбой с эпидемией по-прежнему остаётся серьёзной и сложной», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Вооружённые силы Китая должны быть готовы оказывать активную помощь «в борьбе с эпидемией на местах».

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в СШАСингапуреВьетнаме, ОАЭГерманииФранции и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить