«Некоторые просто хотят получить порцию хайпа»: Поздняков о суде РУСАДА c WADA, отстранении ВФЛА и проблеме коронавируса

Основная задача Олимпийского комитета России (ОКР) сегодня — обеспечить участие российских спортсменов в предстоящих Играх в Токио. Об этом в интервью RT заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Чиновник прокомментировал лишение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) аккредитации Министерства спорта, рассказал о позиции, которую ОКР будет защищать на предстоящих слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге, а также пояснил ситуацию с отменой сборов в Китае в связи с распространением коронавируса.

«Мы стараемся проявлять гибкость при принятии любых решений. В этом наше преимущество»

— Завершилась юношеская зимняя Олимпиада, на которой россияне заняли первое место. Ожидали такой итог?

— Честно говоря, не ожидал, что мы впервые в истории выиграем зимние юношеские Олимпийские игры. И я, и многие наши специалисты, конечно, надеялись, что у спортсменов будут медали в разных дисциплинах, но выиграть у хозяев общекомандный зачёт, особенно в последний день Игр — это, конечно, дорогого стоит. Лучшее выступление нашей сборной за всю, пусть и не очень долгую историю юношеской Олимпиады!

— Кто из спортсменов впечатлил вас больше всего?

— Все виды спорта внесли большой вклад в общую победу. Наши атлеты завоевали медали в 11 из 16 дисциплин — то есть, больше чем в половине. Но важнее всего, конечно, первая и заключительная. Стартовую победу нам принесла биатлонистка Алёна Мохова, затем почин подхватили остальные ребята. И, что называется, вишенкой на торте стала безоговорочная победа хоккеистов. Она и принесла нам общекомандное первое место.

— На юношеской Олимпиаде проходили соревнования по ски-альпинизму. Как оцените перспективы включения этого вида спорта в программу взрослых Игр?

— Да, программа зимней Олимпиады ещё может дополняться, она не такая обширная, как летняя. И, на мой взгляд, у ски-альпинизма очень хорошие перспективы. Причина простая: формат этих соревнований интересен публике, это очень динамичный спорт.

— То есть в этом вопросе принимается во внимание зрелищность?

— Безусловно. Телевизионные рейтинги диктуют многое, если не всё. У самых смотрибельных и зрелищных видов спорта всегда хорошие перспективы на включение в олимпийскую программу.

— Как оцените решение Министерства спорта лишить ВФЛА аккредитации, а президиума организации — передать управление рабочей группе ОКР?

— Я хотел бы подчеркнуть, что ОКР последовательно вёл свою политику по замене руководства ВФЛА. К сожалению, наши коллеги из федерации не сумели решить те задачи, которые перед ними ставились. В частности — задачу по восстановлению членства в Международной федерации. Ещё в конце ноября прошлого года рабочая группа ОКР призвала руководство федерации уйти в отставку. Несколько месяцев было потеряно, и это может серьёзно усложнить задачу по обеспечению участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх. Недавно мы направили приглашение в Международную федерацию лёгкой атлетики, а также приглашение в специальную независимую комиссию, которая следит за целостностью этого вида спорта. Мы давно пытаемся выйти с ней на контакт, и сейчас для этого как раз удобное время. И приглашаем их к сотрудничеству для того, чтобы показать: мы стараемся проявлять гибкость при принятии любых решений. В этом наше преимущество.

— Сколько времени может понадобиться для восстановления и есть ли шанс успеть до Олимпийских игр в Токио?

— Я бы немного перефразировал вопрос: есть ли шанс у наших спортсменов вообще выступить на этих Играх? Для нас именно это сейчас является ключевой задачей. Но я практически уверен в том, что рабочая группа добьётся этого.

— Возможно ли приглашение для легкоатлетов со стороны МОК?

— Олимпийская хартия гласит, что Игры являются соревнованием между спортсменами, которых определяет национальный олимпийский комитет. На мой взгляд, в настоящий момент нет необходимости какого-то дополнительного приглашения со стороны МОК. Я думаю, что эту проблему мы решим на своём уровне.

«Некоторые просто хотят получить порцию хайпа»

— World Athletics потребовала до 10 февраля предоставить ответ по делу Лысенко. Как ответит рабочая группа ОКР?

— Всё не совсем так. Действительно, министру спорта и предыдущему руководству федерации было отправлено соответствующее письмо. Мы же, в свою очередь, направили предложение прислать представителя World Athletics в состав рабочей группы. Сейчас ждём ответа.

— WADA требует от России открытых слушаний в CAS по делу РУСАДА, аналогичные заявления выпустили инициативные группы иностранных спортсменов. Согласна ли российская сторона на это? На руку ли это России?

— Здесь нужно начать с того, что в истории международного спортивного арбитража такого случая, когда истец, которым в данном случае выступает WADA, просил об открытом процессе, ещё не было. И лично я считаю, что нет необходимости менять традицию и создавать такой прецедент. Но это моё личное мнение, а адвокаты должны предоставить информацию о плюсах и минусах каждого варианта. И после этого РУСАДА будет принимать решение. Но в данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа.

— В каком качестве ОКР будет принимать участие в этих слушаниях?

— ОКР является третьим заинтересованным лицом в этом споре, наравне с Паралимпийским комитетом, а также Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. К сожалению, WADA отказала ряду спортсменов в участии в качестве третьих лиц, хотя они подавали запрос в индивидуальном порядке. Были отклонены и запросы нескольких федераций. И лично мне не совсем понятно, как организация, требующая публичного процесса, отвергает участие в качестве третьих лиц публичных людей, коими и являются спортсмены и общественные организации. Что касается ОКР, то на предстоящем разбирательстве мы намерены пользоваться всеми своими правами.

— И какова будет ваша позиция?

— Она будет основана на действующей Олимпийской хартии и её основных постулатах. У МОК нет никаких претензий к ОКР как к институту, нет претензий к национальным федерациям — об этом было сказано в соответствующем пресс-релизе. И со стороны WADA, в рекомендациях, которые группа по соответствию представила исполкому этой организации для утверждения и направления в CAS, также не было озвучено никаких подозрений, связанных с деятельностью нашей организации. Именно поэтому ОКР как суверенный национальный олимпийский комитет исполняет все свои обязанности и пользуется всеми правами, которые прописаны в Олимпийской хартии. Это и есть наша позиция, и наши юристы будут её отстаивать.

— В календаре CAS пока нет даты слушаний по делу WADA и РУСАДА. Когда их ожидать?

— Календарь должен быть согласован со всеми сторонами — такова процедура. Но сначала будут назначены арбитры, которые займутся нашим делом. Это тоже достаточно долгий процесс, но как только они будут выбраны, определятся и сроки заседания.

«Вынуждены корректировать программу подготовки не только к Играм-2020, но и к Играм-2022»

— Как вы отреагировали на историю о паралимпийце Михаиле Асташове, который работает курьером ради поездки на Паралимпиаду?

— Это, скорее, вопрос к моим коллегам из Паралимпийского комитета. Но если рассматривать мою позицию как спортсмена, то я не могу не отметить, что очень многим атлетам приходится проходить через серьёзные трудности, чтобы достичь желаемого в спорте и принять участие в крупнейших международных соревнованиях. Да, для этого они очень много работают над собой. И каждый здесь выбирает свой путь. Если этот молодой человек ищет средства, чтобы осуществить свою мечту, то его можно только поддержать. Хотя и этого может оказаться недостаточно.

— Что вы имеете в виду?

— Для того, чтобы принять участие в Олимпийских или Паралимпийских играх, нужно ведь ещё соответствовать многим спортивным критериям. Если Асташов пройдёт отбор, который является испытанием для любого человека, мы все, конечно, поболеем за него на Играх. Надеюсь, наши коллеги из Паралимпийского комитета организуют всё для того, чтобы он выступил. Но, повторюсь, стремление участвовать в больших турнирах, действительно, мотивирует очень многих людей. Особенно это касается паралимпийцев, которые не могут участвовать в обычной Олимпиаде. Это вообще очень мужественные люди, и общество должно поддерживать их желание соревноваться.

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— Как в ОКР отнеслись к вспышке коронавируса? Повлияет ли это на подготовку к Олимпиаде?

— Мы относимся к этой проблеме очень серьёзно, она ведь может затронуть весь российский спорт. Китай является одной из самых значимых стран в плане олимпийского движения — там традиционно проводится большое количество соревнований и различных мероприятий. Но всё, что было запланировано на февраль и март, было отменено. Об этом нас уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом, и по этому поводу комитет ещё будет консультироваться с местным министерством здравоохранения. Но мы исходим из худшего сценария — из того, что все соревнования до мая будут отложены или перенесены, и это, конечно, очень неприятно.

— Олимпийский комитет будет предпринимать какие-то действия в связи с этим?

— Сейчас мы вместе с коллегами из международной федерации ищем способ переформатировать календарь, а также подготовку к соревнованиям и учебно-тренировочный процесс, чтобы обезопасить наших спортсменов от угрозы заражения. Мы внимательно следим за всей этой историей. И то, что даже была создана специальная правительственная комиссия, только подтверждает, что всё очень серьёзно.

— Какие из отменённых мероприятий были особенно важны?

— В настоящий момент самая большая проблема — отмена тестов для представителей лыжных дисциплин, которые будут выступать в Пекине в 2022 году. Дело в том, что за два года до Игр у всех национальных олимпийских комитетов есть возможность принять участие в тестировании фактуры и структуры снега. А для лыжных дисциплин эти характеристики, конечно, особенно важны. Так что отмена этих тестов — очень плохая для нас новость. Получается, мы теперь вынуждены корректировать программу подготовки не только к Играм-2020, но и к Играм-2022.