«Не получали уведомлений»: ФИФА, РФС и РУСАДА опровергли сообщения о недопуске сборной России на ЧМ-2022

РУСАДА и РФС не получали уведомлений от WADA о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Ранее соответствующую информацию распространили СМИ. В ФИФА также подтвердили, что их позиция относительно выступления команды на первенстве планеты не изменилась. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал публикацию таких сообщений провокацией, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв подчеркнул, что необходимо дождаться официальных заявлений.

В России опровергли слухи относительно возможного неучастия России в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Ранее соответствующую информацию распространил телеканал beIN Sports. Согласно сведениям источника, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о том, что национальная команда не сможет выступить в Катаре. Однако впоследствии выяснилось, что данные сведения не соответствуют действительности, о чём заявили как в российских спортивных ведомствах, так и в Международной федерации футбола (ФИФА).

Возможное отстранение сборной России от мундиаля 2022 года связано с ситуацией вокруг Российского антидопингового агентства. В декабре организация была лишена статуса соответствия, что привело к отстранению отечественных атлетов от выступления на крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. При этом РУСАДА сочло решение несправедливым и обратилось в Спортивный арбитражный суд, ввиду чего введение санкций в отношении отечественного спорта была отложена вплоть до вынесения вердикта CAS.

Как подчеркнули в РУСАДА, что информация об отстранении не соответствует действительности.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идёт судебное разбирательство, ещё слишком рано», — цитирует РИА Новости генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

В Российском футбольном союзе (РФС) также подтвердили, что WADA не выходило с ними на контакт относительно возможного выступления на мундиале в Катаре.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира в 2022 году», — заявили в РФС.

Стоит отметить, что заявление арабских журналистов показалось странным ещё и по той причине, что информировать об отстранении российских спортсменов обязана не WADA, а международная федерация, отвечающая за конкретный вид спорта. В данном случае ФИФА должна была обратиться к РФС и сообщить о запрете на выступление, однако этого не произошло.

«Нет никаких отличий от нашего декабрьского заявления, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для прояснения вопроса по решению исполнительного комитета WADA в отношении футбола», — подчеркнули RT в пресс-службе ФИФА.

Кроме того, решение о возможном недопуске России до чемпионата мира по футболу 2022 года кажется преждевременным по ещё одной причине. На данный момент не была проведена квалификация турнира, более того, даже неизвестны составы отборочных групп. Для начала подопечным Станислава Черчесова необходимо завоевать путёвку на мундиаль, и лишь после этого решать вопрос о возможном выступлении. При этом не стоит исключать, что в ФИФА предусмотрена опция с допуском страны под нейтральным флагом.

В целом к России к сведениям арабского телеканала отнеслись более чем скептически. Так, почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал их провокационными и призвал не реагировать.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем разговаривать о всякой чуши, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Согласился с бывшим главой РФС и вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. По его словам, чтобы обсуждать подобные вещи сборной России необходимо для начала квалифицироваться на турнир.

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«Если мы его (отбор. — RT) успешно пройдём под национальным флагом и названием «Сборная России», вот тогда ФИФА будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет — под флагом или под нейтральным… Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этомговорить и не стоит поднимать эту волну», — приводит слова Лебедева РИА Новости.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что ФИФА не должна позволять кому-либо распространять подобные слухи. Кроме того, глава Федерации кёрлинга России (ФРК) выразил мнение, что публикация данных сведений может быть приурочена к слушанию в CAS.

«Санкции WADA относительно российского спорта не вступали в силу. И никто не вправе требовать отстранения сборной России от участия в чемпионате мира в Катаре. Я полностью согласен с РФС, надо дожидаться официальных заявлений. Нападки по поводу участия наших футболистов в чемпионате мира и спортсменов по другим видам были уже давно. Мы привыкли к этому, это длится многие годы. Но обратите внимание, когда происходят эти нападки. Циклично перед важными событиями, в данном случае, перед разбирательством WADA и РУСАДА в CAS», — заявил Свищёв.