ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

«Нет никаких отличий от нашего декабрьского заявления, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF для прояснения вопроса по решению исполнительного комитета WADA в отношении футбола», — сказал представитель пресс-службы ФИФА в интервью RT.

5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

Почётный президент РФС Павел Колосков назвал провокацией информацию о недопуске России на ЧМ-2022.