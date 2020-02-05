Арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу

Крупнейший арабский спортивный телеканал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Об этом телеканал сообщил в своём Twitter.

До этого в британских СМИ появилась информация, что из-за санкций WADA в отношении российского спорта сборная России в случае успешной квалификации на чемпионат мира — 2022, скорее всего, будет выступать под нейтральным флагом.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что запрет WADA на Евро-2020 не распространяется.