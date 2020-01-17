Сорокин: запрет WADA на Евро-2020 не распространяется
- Reuters
«Запрет WADA на наш турнир не распространяется, поскольку он континентальный и немультиспортивный. В целом нужно отметить, что наши спортсмены сдали большое количество тестов как во время чемпионата мира, так и в отборочном раунде Евро-2020. Никаких проблем с допингом выявлено не было. Думаю, так и останется», — заявил Сорокин журналистам.
Чемпионат Европы по футболу состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир пройдёт в 12 городах Европы. От России матчи континентального первенства примет Санкт-Петербург.
Ранее Сорокин рассказал, что не получал предложений занять пост министра спорта.