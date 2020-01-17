Сорокин рассказал, что не получал предложений занять пост министра спорта

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, поступали ли ему предложения занять ставшую вакантной должность министра спорта России.

«Я могу рассматривать только те предложения, которые имею. Такого предложения не поступало, поэтому рассматривать нечего», — приводит слова Сорокина ТАСС.

15 января стало известно, что правительство России ушло в отставку. Предыдущим министром спорта был Павел Колобков, занимавший данный пост с 19 октября 2016 года и продолжающий исполнять обязанности главы ведомства до объявления нового состава кабмина.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев оценил работу Колобкова на должности министра спорта России.