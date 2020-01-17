Сорокин рассказал, что не получал предложений занять пост министра спорта

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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, поступали ли ему предложения занять ставшую вакантной должность министра спорта России.
Сорокин рассказал, что не получал предложений занять пост министра спорта
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я могу рассматривать только те предложения, которые имею. Такого предложения не поступало, поэтому рассматривать нечего», — приводит слова Сорокина ТАСС.

15 января стало известно, что правительство России ушло в отставку. Предыдущим министром спорта был Павел Колобков, занимавший данный пост с 19 октября 2016 года и продолжающий исполнять обязанности главы ведомства до объявления нового состава кабмина.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев оценил работу Колобкова на должности министра спорта России.

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