Правительство России ушло в отставку

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RT
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Правительство России ушло в отставку
  • РИА Новости

Как отметил председатель правительства, президент не только обозначил приоритеты работы на ближайший год, но и представил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию России.

«Эти изменения, когда они будут приняты... внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал он.

Как указал премьер, в этом контексте правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения.

«В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции России правительство России в действующем составе подало в отставку», — заявил он.

Владимир Путин поблагодарил правительство за работу.

«Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе», — сказал Путин.

Ранее президент провёл рабочую встречу с премьером по итогам послания Федеральному собранию.

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