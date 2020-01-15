Депутат Лебедев оценил работу Колобкова на должности министра спорта России

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал отставку Павла Колобкова с поста главы Министерства спорта.

«Колобков выполнил свою роль. Конечно, можно вспоминать и решение WADA, и проигрыши национальных сборных, и неудовлетворительные выступления некоторых из наших спортсменов, но в целом министр поработал хорошо, спасибо ему большое за проделанную работу и успехов на новом рабочем месте», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Он отметил, что не хочет угадывать, кто станет новым руководителем ведомства.

«Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Да, не отказался бы», — добавил депутат.

Колобков занимал пост министра спорта с 19 октября 2016 года. 15 января стало известно, что правительство России ушло в отставку.

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