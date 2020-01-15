Депутат Лебедев оценил работу Колобкова на должности министра спорта России

Короткая ссылка
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал отставку Павла Колобкова с поста главы Министерства спорта.
Депутат Лебедев оценил работу Колобкова на должности министра спорта России
  • РИА Новости

«Колобков выполнил свою роль. Конечно, можно вспоминать и решение WADA, и проигрыши национальных сборных, и неудовлетворительные выступления некоторых из наших спортсменов, но в целом министр поработал хорошо, спасибо ему большое за проделанную работу и успехов на новом рабочем месте», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Он отметил, что не хочет угадывать, кто станет новым руководителем ведомства.

«Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Да, не отказался бы», — добавил депутат.

Колобков занимал пост министра спорта с 19 октября 2016 года. 15 января стало известно, что правительство России ушло в отставку.

Ранее Томас Бах заявил, что деньги не являются целью МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить