Бах заявил, что деньги не являются целью МОК

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что получение доходов не является приоритетной целью организации.
Бах заявил, что деньги не являются целью МОК
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Деньги не являются нашей целью. Для нас деньги — средство для достижения цели. Да, нам нужны деньги. Да, мы получаем высокие доходы, но они нужны, чтобы выполнить нашу миссию. Это означает, что нам нужно поддерживать все 206 национальных олимпийских комитетов и спортсменов по всему миру. Именно поэтому мы незамедлительно передаём 90% всех наших поступлений на продвижение спортсменов. Это наша цель», — приводит слова Баха Laola1.

Он отметил, что успех  маркетинговой программы МОК является подтверждением работы организации, и пояснил, что именно доверие к Играм и МОК позволяет заключать крупные спонсорские контракты.

Ранее сообщалось, что исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ.

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