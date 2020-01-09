Исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпиады, согласно которым атлеты будут наказаны за акции протеста во время официальных церемоний и соревнований.

Данное решение было принято на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК.

Теперь участникам Олимпийских игр запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или выказывать политические взгляды во время непосредственно самих соревнований, а также в Олимпийской деревне и во время церемоний награждения, открытия и закрытия Игр.

Спортсмены не имеют права надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний. Тем не менее атлеты смогут высказывать своё мнение в общении с представителями СМИ, на совещании команд и в соцсетях.

Ранее глава МОК Себастьян Бах заявил, что не видит причин для исключения тяжёлой атлетики из программы ОИ-2024.