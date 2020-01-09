Исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпиады, согласно которым атлеты будут наказаны за акции протеста во время официальных церемоний и соревнований.
Исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ
  • Reuters

Данное решение было принято на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК.

Теперь участникам Олимпийских игр запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или выказывать политические взгляды во время непосредственно самих соревнований, а также в Олимпийской деревне и во время церемоний награждения, открытия и закрытия Игр.

Спортсмены не имеют права надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний. Тем не менее атлеты смогут высказывать своё мнение в общении с представителями СМИ, на совещании команд и в соцсетях.

Ранее глава МОК Себастьян Бах заявил, что не видит причин для исключения тяжёлой атлетики из программы ОИ-2024.

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