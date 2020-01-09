Бах не видит причин для исключения тяжёлой атлетики из программы ОИ-2024

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пока не видит причин для исключения тяжёлой атлетики из программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Бах не видит причин для исключения тяжёлой атлетики из программы ОИ-2024
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Что касается тяжёлой атлетики, то этот вопрос нужно рассматривать с двух позиций. В первую очередь необходимо отметить, что мы сняли дисквалификацию с тяжёлой атлетики, но, принимая это решение, мы заявили о том, что продолжим мониторить ситуацию», — приводит слова Баха ТАСС.

Он отметил, что санкции с Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) были сняты только после проведения серьёзных реформ, которые удовлетворили Всемирное антидопинговое агентство.

«Перед тем как пойти на этот шаг, мы консультировались с WADA. Для исправления ситуации было сделано многое, в том числе в вопросах антидопингового тестирования», — добавил глава МОК.

Тяжёлую атлетику могли исключить из программы Олимпийских игр из-за чрезмерно большого числа нарушений антидопинговых правил среди представителей данного вида спорта. В марте 2018 года, после реформ организации, WADA подтвердило соответствие IWF Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что исполком МОК не обсуждал с комиссией спортсменов санкции WADA в отношении России.

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