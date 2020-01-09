Исполком МОК не обсуждал с комиссией спортсменов санкции WADA в отношении России
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МОК Томас Бах, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что комиссия была проинформирована о позиции исполкома МОК по этому вопросу, однако дальнейших обсуждений данной темы не было.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, которое было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.
Ранее сообщалось, что WADA намерено обратиться в CAS по делу РУСАДА до конца недели.