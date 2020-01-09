Источник: WADA намерено обратиться в CAS по делу РУСАДА до конца недели

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца недели

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Согласно процедуре, CAS должен будет назначить независимого арбитра, который будет рассматривать дело.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, а также наложить ряд санкций в отношении российского спорта, среди которых отстранение от крупных международных соревнований. Россия выразила несогласие с вердиктом, вследствие чего дело было направлено в CAS.

Ранее Бах заявил, что Россия выступает на юношеских ОИ с теми же правами, что и все остальные.