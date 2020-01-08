Бах: Россия выступает на юношеских ОИ с теми же правами, что и все остальные

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по делу о манипуляции с базой данных московской лаборатории, российские атлеты продолжат иметь равные права с иностранными спортсменами.

«Российская команда выступает на юношеских Олимпийских играх с теми же правами, что и все остальные. Окончательное решение относительно манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории ещё не принято. До этого момента российские спортсмены имеют те же права и обязанности, что и остальные участники. Это справедливо и особенно важно для молодого поколения атлетов», — заявил Бах.

Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства Россия была отстранена от крупных международных соревнований на четыре года. Российская сторона намерена обжаловать этот вердикт в Спортивном арбитражном суде.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января.

Ранее в МОК заявили, что будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS.

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