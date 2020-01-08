В МОК заявили, что будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS

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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио не будет рассматриваться до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В МОК заявили, что будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS
  • © Fabrice Coffrini
  • AFP

«Мы будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует Адамса Reuters.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российская сторона не согласилась с подобным решением и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

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