В МОК заявили, что будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS
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- AFP
«Мы будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует Адамса Reuters.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российская сторона не согласилась с подобным решением и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее сообщалось, что WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.