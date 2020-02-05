Колосков назвал провокацией информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, WADA не имеет права не допустить кого-либо, так как данное решение может принимать только Международная федерация футбола (ФИФА).

«ФИФА сделает какое-то заявление — будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», — добавил Колосков.

5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее пресс-служба РФС отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022.