В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

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Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сказал представитель пресс-службы РФС в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало документов о недопуске России на ЧМ-2022.

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