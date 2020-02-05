В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сказал представитель пресс-службы РФС в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало документов о недопуске России на ЧМ-2022.