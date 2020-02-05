РУСАДА не получало документов о недопуске России на ЧМ-2022

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на слухи о недопуске национальной команды на чемпионат мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.
РУСАДА не получало документов о недопуске России на ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идёт судебное разбирательство, ещё слишком рано», — цитирует Гануса РИА Новости.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

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