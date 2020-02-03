С сентября на апрель: Гран-при «Формулы-1» в России и Китае могут поменять местами из-за вспышки коронавируса

Организаторы гонки «Формулы-1» в Китае, которая должна состояться 19 апреля, хотят поменяться датами с Гран-при России. Причиной возможного переноса этапа является эпидемия коронавируса в КНР. Отечественные промоутеры заявили, что дата проведения гонки в Сочи давно утверждена и не меняется.

Этап «Формулы-1» в Сочи в 2020 году может состояться гораздо раньше запланированного срока. Издание Speedweek сообщило, что даты проведения Гран-при России и Китая, возможно, поменяют местами из-за вспышки коронавируса. Гонка в Шанхае должна пройти уже 19 апреля, но есть вероятность, что в это время пилоты «Формулы-1» соберутся в Сочи, а в Поднебесную приедут в конце сентября.

По информации СМИ, организаторы Гран-при Китая обратились с таким предложением к руководству «Формулы-1». При этом вторая сторона предполагаемой сделки в лице Российской автомобильной федерации запрос на обмен гонками не получала. Не поступало предложение и в адрес промоутера Гран-при России «Росгонки».

«Дата Гран-при России — 2020 утверждена Международной автомобильной федерацией в октябре прошлого года и не меняется», — заявили ТАСС в пресс-службе организаторов сочинского этапа.

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Эпидемия коронавируса в Китае унесла жизни уже более 300 человек, ещё один гражданин этой страны скончался на Филиппинах. Из-за стремительно распространяющейся смертельной болезни огромное количество спортивных мероприятий в Китае было отменено или перенесено в другие страны. В их число вошли мартовский чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, февральский этап Кубка мира по горнолыжному спорту и несколько олимпийских отборочных турниров.

Автоспорт тоже понёс потери из-за коронавируса. Накануне стало известно о том, что в городе Санья на острове Хайнань не состоится этап «Формулы-Е» — главной гоночной серии на электрических машинах. Он был запланирован на 21 марта, но организаторы решили не подвергать риску здоровье пилотов, механиков и болельщиков.

«В связи с растущей угрозой в области здравоохранения и объявлением ВОЗ международного чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса «Формула-Е» принимает все необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своих сотрудников, участников и зрителей чемпионата и уделяет этому вопросу первостепенное внимание. Мы тесно взаимодействуем с нашим партнёром в регионе, а также с властями провинции Хайнань и муниципалитетом города Санья с целью контроля за развитием ситуации. Все вовлечённые стороны тщательно рассмотрят возможность переноса гонок на другие даты в случае улучшения ситуации», — сказано в заявлении промоутера.

В данный момент организаторы этапа «Формулы-Е» в Китае ищут возможность перенести гонку на более позднюю дату, однако многое будет зависеть от развития ситуации в стране. Если не удастся сохранить гонку в Санье, то она пройдёт летом в Европе либо два заезда состоятся на предпоследнем этапе сезона в Нью-Йорке.

Теперь поклонники автоспорта ждут, когда решится судьба этапа «Формулы-1» в Шанхае. Исключение гонки из календаря грозит большими финансовыми потерями как для организаторов данного Гран-при, так и для всего чемпионата. Трасса в Шанхае является самой вместительной в чемпионате и может собрать до 200 тыс. зрителей. В прошлом году, на тысячном в истории королевских гонок Гран-при, организаторы рапортовали о продаже всех билетов и росте посещаемости на 10% по сравнению с прошлым годом.

Если руководству «Формулы-1» не удастся отменить этап в Китае полностью, то вариант с обменом датами останется единственно возможным, чтобы сохранить гонку. С точки зрения логистики лучшим кандидатом на замену окажется Гран-при России. Гонка в Сочи расположится между этапами во Вьетнаме и Нидерландах, и командам будет удобно сделать остановку в России при переезде из Азии в Европу, в то время как проведение Гран-при Китая в сентябре позволит совместить его с осенними гонками в Сингапуре и Японии.

Однако проведение гоночного уикенда на пять месяцев раньше намеченного срока принесёт большие проблемы российским организаторам. Это может существенно сказаться на продажах билетов и организации развлекательной части, куда промоутер традиционно приглашает известных исполнителей. Хотя раньше гонки в Сочи проходили в апреле, но на ближайшие годы организаторы предпочли занять в календаре сентябрьскую нишу.

К слову, в Австралии и Вьетнаме, где этапы «Формулы-1» пройдут до Гран-при Китая, тоже выявлены случаи заболевания коронавирусом. Однако там заболели в общей сложности 20 человек, в то время как в Китае — более 17 тыс.