Попадание в десятку и 13-е место по итогам сезона: как Квят выступил на последнем в году Гран-при Абу-Даби

В ОАЭ состоялся последний в сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят успешно закончил соревновательный год, заняв девятое место и набрав два очка. Это позволило ему подняться на 13-е место в общем зачёте — самое высокое со времён возвращения из Red Bull. Победу в гонке с оформлением Большого шлема одержал Льюис Хэмилтон.

Первый день

Гран-при Абу-Даби уже давно является своеобразным аналогом последнего этапа «Тур де Франс», на котором борьба за самый главный приз уже не ведётся. Даже эксперимент с розыгрышем двойных очков никак не повлиял на тенденцию последних лет, когда задолго до приезда в ОАЭ триумфатор сезона уже определён, а остальные пилоты лишь решают, кто какое займёт итоговое место. То же самое произошло и в этом году — Льюис Хэмилтон уже давно шестикратный чемпион, на чьи позиции никто не претендует.

Интриг к концу сезона осталось немного. За третье место в Абу-Даби приехали бороться Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, Александр Албон мог попробовать вернуться на шестую строчку, неожиданно потерянную в Бразилии, и ещё несколько пилотов могли напоследок как-то вырваться вперёд благодаря удачному выступлению. В Кубке конструкторов остался нерешённым спор только за пятую позицию — Toro Rosso уступала всего восемь очков Renault, которые можно было ещё отыграть.

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Пилотам концерна Red Bull было сложно на что-то претендовать. Традиционно эти машины не подходят трассе «Яс Марине», у которой слишком мало скоростных поворотов. Но в первой части свободных заездов гонщики первой команды чувствовали себя неплохо. Ферстаппен показал второй результат, уступив полсекунды Валттери Боттасу, стартующему последним из-за смены мотора, а Албон стал четвёртым, оставив позади Ferrari в полном составе. Впрочем, результаты утренних заездов никогда не имели в Абу-Даби значения — гонка проходит до и после заката солнца. К тому же у Себастьяна Феттеля было оправдание, почему он не выложился на полную мощь и к тому же врезался в барьер, — он прибыл в ОАЭ только в пятницу, а ещё днём ранее находился рядом с супругой, родившей сына.

Вечером всё стало на свои места — уверенное лидерство уже удерживали Хэмилтон и Боттас, а Шарль Леклер опережал не только Ферстаппена, но и Феттеля. Пилоты Red Bull заняли виртуальный третий стартовый ряд, а их младшие товарищи — пятый. Даниил Квят и Пьер Гасли сделали весомую заявку, чтобы действительно навязать борьбу Renault хотя бы в квалификации.

Второй день

Непосредственно перед квалификацией Red Bull вновь вырвался вперёд: Ферстаппен, которому надо было сохранить 17-очковый отрыв от Леклера, показал лучшее время, а самого монегаска опередил на пять позиций. Боттас и Хэмилтон уместились в одной десятой секунде от него, так что почивать на лаврах голландцу точно было некогда. Элбон вновь опередил обе Ferrari и стал четвёртым, хотя должен был понимать, что при более низких температурах в квалификации ему будет тяжело.

Наступивший вечер вернул на лидерские позиции Mercedes. Хэмилтон показал лучшие секунды в первом сегменте квалификации на шинах средней жёсткости, Албон и Боттас были вслед за ним. Для Квята эта часть заездов получилась непростой — команда выпустила его на трассу прямо перед набиравшим скорость Роменом Грожаном, и столкновения едва удалось избежать. Россиянин в итоге показал только 14-е время и занял такое же место во втором сегменте, но благодаря штрафу Боттаса мог стартовать выше на одну позицию.

В финальном сегменте, в котором уже не было экспериментов с шинами, Хэмилтон вновь стал лучшим и завоевал лишь пятый поул за сезон. Рядом с ним на первом ряду стартовой решётки оказался Ферстаппен, который уже мог почти не беспокоиться за третье место в общем зачёте — на «Яс Марине» обгонять слишком сложно, чтобы Леклер мог всерьёз угрожать ему, хотя монегаск и расположился сразу вслед за пилотом Red Bull в квалификации.

Гонка

Леклер всё-таки смог совершить невозможное — вскоре после старта воскресной гонки он учуял момент, чтобы обогнать Ферстаппена на восьмом повороте, и преуспел в этом. Голландец ответить не смог и отстал на две секунды. Хэмилтон тем временем спокойно уходил в отрыв, а Боттас прорывался в очковую зону. Прошёл он и Квята, у которого старт гонки совсем не задался — россиянин упал на 16-е место.

В Ferrari надеялись догнать Хэмилтона и предприняли попытку раннего пит-стопа. Леклеру это помогло сокращать отрыв на полсекунды за круг, а Феттель, шедший на четвёртом месте, лишь сильнее отстал из-за возникшей у механиков заминки. Но запас шин у монегаска быстро истощился, и второй пит-стоп оказался неминуем. В Ferrari смирились с тем, что им остаётся только сдерживать Ферстаппена — в один момент отрыв Хэмилтона составлял полминуты. Пилот Mercedes так мощно шёл по трассе, что мог без потери лидерства зайти к себе в боксы.

Даже удержать второе место Леклер не смог. В середине гонки Ферстаппен предпринял успешную атаку и отбил ответную, едва не вынудив соперника совершить аварию. Поняв, что лучше доехать до финиша третьим, но на целой машине, монегаск успокоился. Дальше трио лидеров уже никак не менялось.

Квят долго тянул со своим пит-стопом. Лишь на 41-м круге из 55 он заменил шины, предварительно обогнав несколько пилотов не только за счёт их остановок, но и прямо на трассе, как это было с Кими Райкконеном. На трассу россиянин вернулся 12-м и на шинах средней жёсткости — для хорошего окончания гонки этого было достаточно.

Уже вскоре Квят оказался в очковой зоне благодаря второму пит-стопу Риккардо и обгону Нико Хюлькенберга. Россиянин поднялся на девятое место всего за несколько кругов до финиша и уже не мог его растерять. Он набрал очки в десятой гонке за сезон — лучше было только в тот год, когда он представлял Red Bull.

LAP 47/55



What a move by Kvyat! He moves into P9 on the inside of Hulkenberg#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/UJpARxr1uu — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

Обгон Хюлькенберга позволил Квяту совершить ещё и перестановку в общем зачёте чемпионата мира. Занимавший 14-е место россиянин догнал пилота Renault по очкам и вышел вперёд за счёт финиша на третьей позиции на Гран-при Германии. Этот результат тоже стал для Квята вторым лучшим за карьеру. Единственное, что так и не удалось пилоту Toro Rosso, — это поднять свою команду на пятую строчку в Кубке конструкторов. Гасли финишировал 18-м, так и не отыграв ничего после повреждения антикрыла на старте гонки.

Что касается главного героя Гран-при Абу-Даби, то им стал Хэмилтон. В шестой раз за карьеру он оформил Большой шлем — выиграл гонку с поул-позиции, удерживал лидерство на каждом круге и заодно установил лучший круг. С 413 очками он установил личный рекорд результативности за сезон, а заодно пилот Mercedes повторил рекорд Айртона Сенны, который 19 раз за гонку не отдавал лидерство от светофоров до клетчатого флага.