Четвёртая победа Хэмилтона, сход Феттеля, скачок Квята на семь мест: в Сочи завершился Гран-при России «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России в Сочи. На протяжении всего уикенда он уступал пилотам Ferrari, но во время гонки Себастьян Феттель сошёл из-за поломки, а Шарль Леклер уступил лидеру чемпионата мира из-за неправильной тактики. Таким образом, Хэмилтон выиграл в Сочи в четвёртый раз. Даниил Квят на Toro Rosso стартовал 19-м и отыграл семь позиций, заняв в итоге 12-е место.

За ночь пред гонкой Гран-при России стартовая решётка приобрела окончательный вид. Небольшим утешением для Даниила Квята, который за один уикенд сменил два мотора, пропустил квалификацию и получил запрет на замену шлема, стало то, что он не стартовал последним. В ещё более незавидной ситуации оказался его бывший напарник по Toro Rosso Александр Албон. После аварии механикам пришлось переделывать болид Red Bull с нарушениями правил закрытого парка, за что наказанием является старт с пит-лейна. Квят приблизился к пелотону на несколько метров, заняв 19-е место.

Стратегия на гонку у всех пилотов была однозначная — старт на самых мягкий шинах и потом их смена на самые прочные. Однако в Mercedes решили пойти на эксперименты, чтобы попытаться достичь невероятно сильные в последнее время болиды Ferrari. Немецкая конюшня дала Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу, стартующим друг за другом по чётной правой стороне, шины средней жёсткости. На длинной стартовой прямой такая стратегия вряд ли бы дала преимущество над Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем, но в долгосрочной перспективе риск мог быть оправдан.

Чем ещё была интересна стартовая решётка, так это позицией Макса Ферстаппена. Лидер Red Bull заранее знал, что потеряет пять мест из-за замены элементов силовой установки, и в итоге оказался на девятой строчке. С учётом того, что он был лучшим во второй свободной практике, группе середняков было опасно с ним соседствовать.

В результате, когда гонка стартовала, Хэмилтон сразу же пропустил Феттеля, а тот воспользовался слип-стримом, чтобы выйти вперёд и занять первое место вместо Леклера. Неудача постигла и Боттаса, которого обошёл Карлос Сайнс на McLaren. Британская команда с 2021 года вернётся к моторам Mercedes, остановив сотрудничество с Renault, и наверняка вернётся в борьбу за самые высокие места, но уже в Сочи ей удалось несильно щёлкнуть будущих поставщиков по носу.

В середине пелотона борьба на первых кругах была гораздо более жёсткой. Антонио Джовинацци на Alfa Romeo был главным возмутителем спокойствия. Он пробил колесо Даниэлю Риккардо на Renault и выбил с трассы Ромена Грожана на Haas. Для француза гонка сразу же закончилась, а остальных ждал рестарт после выезда автомобиля безопасности. Даниил Квят воспользовался суматохой и поднялся на 13-е место. Его слова о том, что борьба за очки реальна, оказались пророческими. От заветной первой десятки его отделяли напарник Пьер Гасли, Лэнс Стролл из Racing Point и Кевин Магнуссен на Haas.

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Vettel has taken the lead

Grosjean is OUT

Ricciardo has a puncture



What a start! We are now behind the safety car#F1 🇷🇺 #RussianGPpic.twitter.com/NvkZq80me5 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

После рестарта главная борьба происходила не на трассе, а на радиоволнах Ferrari. Команда пообещала Леклеру, что Феттель его пропустит и вернёт первое место, однако немец не горел желанием уступать более успешному в этом сезоне напарнику. Он требовал, чтобы монегаск подождал и сам подобрался поближе, а без борьбы отдавать лидерство не собирался. Тем более, что лучшие круги принадлежали именно Феттелю. Леклер был крайне недоволен, что ему приказали создать слип-стрим для напарника, а он не отплатил тем же. К 14-му кругу он уже отставал на три с половиной секунды.

Боттас тем временем вернул себе четвёртое место в споре с Сайнсом. Хэмилтон же отставал от двух Ferrari, уступая им больше трёх секунд. Впрочем, тактика Mercedes всё-таки начинала работать — во времени на круге британец не уступал лидерам, а шины его были более жизнеспособные. В такой же выигрышной позиции был и Квят — его резина была самой прочной по составу, но при этом со своими конкурентами он ехал одинаково быстро. Некоторое время даже Албон никак не мог подобраться к россиянину на позицию для атаки. У его напарника Ферстаппена дела шли лучше — он поднялся на шестое место и был готов обгонять Сайнса.

В конце концов, Албон всё-таки обошёл Квята, но россиянин остался 13-м. Нико Хюлькенберг на Renault первым отправился на пит-стоп и задержался на нём на лишние семь секунд из-за замены колеса. В то же время Ferrari дали Леклеру установку атаковать Феттеля, что было встречено хохотом среди журналистов в пресс-центре — отрыв составлял уже четыре секунды.

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Alex Albon has no time to stop for a catch-up with his former team mate! 🤣



He moves ahead of Dany Kvyat into P12#F1 🇷🇺 #RussianGPpic.twitter.com/tkgErRfce8 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

На 23-м круге Леклер отправился на пит-стоп, чтобы получить шины средней жёсткости, и вернулся на трассу за Боттасом. Хэмилтону это дарило шанс догнать Ferrari, если бы напарник их сдерживал максимально долго. Леклер на новых шинах установил лучший круг, проехав на секунду быстрее Феттеля.

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And the plot thickens 👀



Leclerc boxes and drops to P4, with a Mercedes 2-3 behind Vettel#F1 🇷🇺 #RussianGPpic.twitter.com/oIT7HU9mQ3 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Серия пит-стопов в середине пелотона позволила Квяту подняться на десятое место, но продвигаться вперёд он мог и своими силами. Россиянин обогнал Гасли и вышел на девятое место. Сразу же хозяина трассы стал догонять Сайнс, но больше никого за Квятом видно не было.

Через три круга после Леклера механиков навестил Феттель, и его возвращение трассу получилось провальным. Не только из-за того, что он оказался за напарником аж в трёх с половиной секундах. У машины возникли технические проблемы, и немец свернул на обочину, покинув кокпит. Хэмилтон, опережавший на 19 секунд Леклера, заскочил в боксы и получил самые мягкие шины, на которых ему предстояло проехать целых 24 круга.

К счастью для лидера чемпионата мира, тут же в стену врезался Джордж Рассел на Williams, из-за чего виртуальный автомобиль безопасности сменился настоящим, а Хэмилтон получил шанс на паре кругов поберечь резину. К тому же Леклер решил повторно обновить шины и опустился на третье место. Mercedes в полном составе возглавил гонку перед рестартом, но Леклер был готов их атаковать на самых быстрых покрышках.

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George Russell is out at Turn 8!



He suffers a brake failure, and we are now behind the safety car#F1 🇷🇺 #RussianGPpic.twitter.com/rKP4IT2PRI — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Квят тоже побывал в боксах дважды, причём второй пит-стоп получился с задержкой. Хотя после первой смены шин он мог претендовать на 11-е место, в итоге ему пришлось пропустить Хюлькенберга и Гасли.

За 20 кругов до финиша автомобиль безопасности покинул трассу. Леклер сразу же попытался атаковать Боттаса, но финский гонщик прикрыл своего напарника, у которого появился шанс выиграть первую гонку после трёх подряд проигранных. У Квята тоже была неудачная попытка обогнать Гасли, причём стюардам даже показалось, что она была совершена с нарушениями правил. Но пока обсуждался вопрос, начинать ли расследование, россиянин всё-таки вышел на 12-е место. Впереди был Стролл, до которого не хватало двух с половиной секунд.

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Gasly and Kvyat are battling for P12



Gasly runs wide into Turn 2, which lets Raikkonen move into P13!#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/DQnzp0duy0 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Окрылённый таким удачным для себя развитием событий, Хэмилтон трижды установил лучший круг в гонке. Заодно британцу покорился невероятный рекорд по количеству гонок с хотя бы одним кругом лидерства — Гран-при России стал 143-й подобной гонкой, и британец вышел на чистое первое место, опередив Михаэля Шумахера.

За семь кругов до финиша Квят нащупал свой темп и стал ехать быстрее Стролла и Хюлькенберга, однако чтобы отыграть три с половиной секунды от немца, дистанции могло не хватить. Но неожиданно у россиянина появилась новая цель — занимавший восьмое место Магнуссен срезал дистанцию на втором повороте и был наказан пятисекундным штрафом. Побороться с датчанином хотя бы за 11-е место при старте с 19-го стало реальным. Однако на последних кругах темп Квята упал настолько, что о каких-либо планах речь перестала идти

Ничего особенного в это время не происходило и в лидерской группе. Хэмилтон доехал до финиша первым, хотя перед гонкой сам считал фаворитами именно пилотов Ferrari. Британец одержал четвёртую победу в Сочи и 82-ю за карьеру — теперь больше трети своих стартов он завершал на первом месте. Благодаря второму месту Боттаса Mercedes оформил первый победный дубль после Гран-при Великобритании. Леклер остался на третьем месте и в гонке, и в общем зачёте, в обоих случаях обыграв Ферстаппена. Квят закончил гонку на 12-м месте.