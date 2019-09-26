«Если гонку посетит больше болельщиков, то почему нет?»: что известно о возможном переезде Гран-при России в Петербург

В 2021 году должен состояться перенос российского этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург, на строящуюся трассу «Игора Драйв», утверждает таблоид Daily Mail. Как сообщают британские журналисты, проект якобы находится на контроле у президента России Владимира Путина. Между тем в Кремле подчеркнули, что данный вопрос не стоит на повестке дня. Ситуацию со сменой прописки Гран-при России также оценил пилот Toro Rosso Даниил Квят. По его словам, он поддерживает идею, которая может привлечь на трибуны больше зрителей.

Накануне старта шестого в истории Гран-при России британские СМИ сообщили о возможном будущем российского этапа «Формулы-1». Согласно материалу Daily Mail, королевские гонки переедут из Сочи в Санкт-Петербург. При этом за смену прописки якобы лично выступает президент России Владимир Путин, который готов выделить финансирование под этот проект. По данным газеты, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Как пишут британские журналисты, данное решение также поддерживает управляющая компания королевских гонок Liberty Media, владеющая «Формулой-1» с 2017 года. Руководители американской медиакомпании нацелены перевезти этапы самой престижной гоночной серии в «статусные города», такие как Майами и Лас-Вегас. В связи с этим возможный переезд в 2021 году из Сочи в Санкт-Петербург, второй по значимости город России, укладывается в принятый курс.

Между тем в Кремле опровергли публикацию британского таблоида. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, планы о возможном переносе Гран-при России из Сочи не находятся на обсуждении у главы государства.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует Пескова РИА Новости.

В АНО «Росгонки», которая владеет официальными правами на организацию этапа «Формулы-1» в России, информацию британских СМИ также не подтвердили.

«У нас контракт с «Формулой-1» до 2025 года, и там прописан Сочи», — заявил гендиректор организации Алексей Титов.

«Сочи Автодром»

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Как добавил Илья Джус, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака, представители АНО «Росгонки» не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа с трассы «Сочи Автодром».

«Текущий контракт на право проведения гонок «Формулы-1» предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года», — приводит слова Джуса «Интерфакс».

Между тем издание RaceFans утверждает, что Сочи действительно в следующем году в последний раз примет Гран-при России. Согласно данным портала, строительство концертного зала приведёт к тому, что протяжённость трассы сократится с нынешних 5,8 км до чуть более 2 км, что сделает невозможным проведение этапа в классе «Формула-1».

Появившиеся слухи о возможном переезде из Сочи в Санкт-Петербург уже прокомментировали действующие пилоты «Формулы-1», в том числе российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят.

«Может, это неплохая идея — чтобы гонка проходила там, где её могли бы посетить больше зрителей. Смогут приехать болельщики из Санкт-Петербурга и Москвы, из Европы, особенно из Финляндии, где автоспорт популярен. В Сочи всё замечательно, но если гонку можно сделать ещё лучше, то почему нет?» — сказал Квят на пресс-конференции, отвечая на вопрос RT.

Сидевшие рядом с ним финские гонщики Валттери Боттас (Mercedes) и Кими Райкконен (Alfa Romeo) положительно отреагировали на возможную смену прописки.

«Да, конечно, приедет больше поклонников «Формулы-1». Очевидно, что было бы классно также провести Гран-при Финляндии, но финских болельщиков в Санкт-Петербурге тоже будет много», — сказал Боттас.

Напомним, что расстояние от финской столицы Хельсинки до Санкт-Петербурга составляет порядка 388 км.

«Мы едем туда, куда скажут. Уверен, что и здесь есть финские болельщики. Но, конечно, туда им добираться будет проще», — добавил Райкконен.

Строительство автодрома «Игора Драйв» ведётся возле горнолыжного курорта «Игора» в Приозёрском районе Ленинградской области. Его проектированием занимался известный гоночный архитектор Герман Тильке, который создал множество трасс «Формулы-1», в том числе сочинскую. Трек будет иметь общую длину 4764 метров и состоять из 17 поворотов — девяти правых и восьми левых.

«У нас достраивается самая современная трасса мирового уровня, самый большой автодром в стране. По качеству она будет наравне с сочинской и московской и будет принимать гонки самого высокого уровня. Здесь непременно проведут и чемпионат России, и «Формулу-1». Думаю, это даст толчок развитию автоспорта в нашей стране», — заявлял порталу «Город+» в декабре 2018 года трёхкратный чемпион России по ралли Дмитрий Воронов.

Как сообщали СМИ, предварительный смотр строительства трассы посещал президент автомобильной федерации FIA Жан Тодт, а также первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

При этом в мае 2019 года на «Игора Драйв» произошёл неприятный инцидент. В ходе работ по сооружению трибун обрушились строительные конструкции, в результате пострадали по меньшей мере шесть человек. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).