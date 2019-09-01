Первая победа Ferrari, 12 отыгранных мест Квята и смерть Юбера: что произошло на этапе Гран-при Бельгии «Формулы-1»

На трассе «Спа» состоялся 13-й этап «Формулы-1» в сезоне — Гран-при Бельгии. Соревнования были омрачены смертью пилота «Формулы-2» Антуана Юбера, скончавшегося после субботней аварии. Победу в гонке одержал пилот Ferrari Шарль Леклер, для которого она стала дебютной в карьере, а для его команды — первой за сезон. Даниил Квят стартовал с 19-го места из-за проблем с двигателем, но сумел отыграть 12 позиций.

Первый день

За время летнего перерыва в «Формуле-1» произошло много событий, главным из которых стала перестановка в Red Bull. Пьер Гасли отправился в Toro Rosso, а на повышение пошёл Александр Албон. Макс Ферстаппен и Даниил Квят остались на своих местах. Заодно появились подробности по составам на будущий сезон. Эстебан Окон возвращается в «Формулу-1» и будет пилотом Renault, а Валттери Боттас и Серхио Перес переподписали контракты с Mercedes и Racing Point.

Обычно все вакансии на следующий год разбираются к концу сезона, но этим летом их уже осталось совсем немного. По одному свободному месту — в Red Bull, Alfa Romeo, Haas и Williams, кроме того, нет ясности с составом Toro Rosso. Остальные команды полностью укомплектованы.

Первым после летней паузы стал Гран-при Бельгии. Местная трасса «Спа» отличается рекордной длиной, любима гонщиками за свою сложность, а болельщикам она нравится за разнообразие победителей. За последние семь лет гонку выигрывали пять разных пилотов.

В первый день бельгийского этапа заявку на первую победу сделали пилоты Ferrari. Себастьян Феттель и Шарль Леклер никого не подпускали к лидирующим позициям в обеих пятничных тренировках. Технические новшества на их болидах оказались эффективнее, чем у конкурентов, хотя итальянской конюшне при этом не удалось приблизиться к прошлогодним секундам.

We're officially back!



The second half of the 2019 season got under way at Spa on Friday morning



Here are the best bits from FP1 🍿 👀#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/kYxIU7Lrer — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Когда вечером пилоты оценивали износ шин, проигрывавшие почти полторы секунды пилоты Mercedes смогли прибавить и приблизиться к Ferrari. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон подвинули со второго виртуального ряда Red Bull. Албон опустился с четвёртого места на десятое, а Ферстаппен — с третьего на шестое, притом что в вечерней сессии он сталкивался с потерей мощности мотора. Даниил Квят оба раза в пятницу оказывался быстрее своего партнёра по Toro Rosso Пьера Гасли, но до первой десятки в протоколе не добирался. Впрочем, он всё равно планировал заменить мотор на болиде, так что в квалификации бороться не собирался.

Another top session for @ScuderiaFerrari 👌



Drama at the finish for @RacingPointF1 🔥



It's all the best bits from FP2 at Spa 🍿#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/1IYzgQec5J — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Второй день

Суббота началась с небольшой сенсации. На утренней тренировке Льюис Хэмилтон разбил свой болид. Машина вылетела за пределы трассы и застряла в ограждении из шин колёсами кверху. Эвакуация заняла определённое время, так что свободная сессия была фактически сокращена наполовину. Возникли серьёзные опасения, что лидер чемпионата не примет участия в квалификации и будет вынужден стартовать с задних рядов.

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36 — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Впрочем, не попади Хэмилтон в аварию, ему всё равно было бы не угнаться за Ferrari. Доминирование итальянской конюшни продолжилось победой Леклера в заключительной свободной практике. Хоть Боттас и смог приблизиться к его показателям, но всё равно отставание составило полсекунды, а впереди финна по-прежнему был ещё и Феттель. Квят всё так же, не питая надежд на квалификацию, не радовал быстрыми секундами, хотя его напарник смог дотянуться до первой десятки.

Квалификация началась для Mercedes с хорошей новости — старт заездов пришлось отсрочить из-за проблем с двигателем Williams Роберта Кубицы. Этого времени как раз хватило, чтобы восстановить болид Хэмилтона. Он выехал на трассу вместе со всеми пилотами.

RED FLAG



Huge plumes of smoke coming from Robert Kubica's Williams



Session is halted with 12.59 to run in Q1#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/34HcG2vFNj — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Леклер по-прежнему был недосягаем — ближайшего соперника из чужой команды он опережал на секунду. Хэмилтон всё-таки смог улучшить своё время на две десятые во второй сессии квалификации, но остался позади обеих машин Ferrari. Главным событием этой части соревнований стало то, что в финал прошёл только один болид Red Bull — Албон так и не успел освоиться в новой машине и совершить рывок вперёд.

Ferrari и раньше могла обыгрывать всех на протяжении определённого промежутка времени, а потом внезапно всё потерять. В третьем сегменте это едва не произошло с Феттелем — в первой попытке он допустил ошибку и много уступил своему напарнику. Впрочем, продолжения не последовало. Леклер всё-таки завоевал поул-позицию, а Феттель поднялся к нему на первый ряд стартовой решётки. Второй заняли пилоты Mercedes, дальше вслед за Ферстаппеном расположился Даниэль Риккардо из Renault.

Гонка

Воскресной гонке предшествовала минута молчания в память о пилоте «Формулы-2» Антуане Юбере. Он разбился в субботу в результате аварии на самом известном повороте «Спа» «Красная вода». В результате тройного столкновения серьёзные травмы получил также Хуан-Мануэль Корреа. Он сломал обе ноги и повредил позвоночник, но его состояние оценивается как стабильное.

Едва стартовав, гонка тут же закончилась для Ферстаппена. Занимающий третье место в чемпионате пилот столкнулся с Кими Райкконеном из Alfa Romeo и повредил подвеску. Ехать ему оставалось лишь до «Красной воды», так как его машина больше не могла нормально поворачивать. Шансы Red Bull на то, чтобы догнать Ferrari в Кубке конструкторов, сразу растаяли, хотя именно ради этого и затевалась замена Гасли на Албона.

LAP 1/44 - SAFETY CAR



Several collisions through Turn 1



Max Verstappen ends up in the barriers and his race is over on the opening lap



The Dutchman is out of the car and is fine#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/7jdB7zlOQh — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

До аварии отлично себя проявил Феттель — он сдержал натиск Хэмилтона и сохранил вторую позицию. Большой скачок совершил Ландо Норрис на McLaren, оказавшись на пятом месте вместо 11-го. Восемь мест отыграл и Даниил Квят, вплотную приблизившись к очковой зоне. Когда на четвёртом круге автомобиль безопасности покинул трассу, задержавшись на эвакуацию Карлоса Сайнса, гонка возобновилась.

После этого Феттель уже мог не беспокоиться за свою позицию — Хэмилтон больше думал о том, как сдержать Боттаса.

Оба пилота Ferrari отлично управляли машинами и отрывались на секунды от ближайших преследователей. Леклер к тому же не только удерживал лидерство, но и показал быстрейший круг. В середине пелотона проблемы испытывал Кевин Магнуссен — пилот Haas с седьмого места падал всё ниже и ниже, пропуская всех подряд, в том числе и Квята.

Через 20 минут после старта Феттель отправился на пит-стоп, однако никто из соперников его не поддержал. Когда же через пять кругов к механикам заехал Леклер, он уступал напарнику пять секунд. В команде всё-таки поняли, что такой обгон выглядит некрасиво, и попросили немца вернуть позицию. Хэмилтон по-прежнему шёл третьим, а Боттас уже потерял надежду на обгон напарника.

LAP 20/44



1 Leclerc - no stop

2 Hamilton - no stop

3 Bottas - no stop

4 Vettel - one stop +16.8#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/a6nYjHqKPS — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

У Квята, стартовавшего на более жёстких шинах вместе с другими оштрафованными гонщиками, была несколько иная тактика. Выждав время, он получил новую резину и смог ворваться в первую десятку. А опередив Гасли, россиянин стал лучшим среди пилотов Red Bull и Toro Rosso. Работе его шин мог бы позавидовать Феттель — он почти сразу стал жаловаться на быструю изнашиваемость и даже пропустил набиравшего ход Хэмилтона. Неподалёку был и Боттас, желавший подняться на подиум.

Такая обстановка вынудила пилота Ferrari вновь совершить пит-стоп. Он опустился на четвёртое место, окончательно оставив Леклера одного бороться с Mercedes. Монегаск испытание выдержал. Хотя Хэмилтон на последних кругах стал сокращать отставание, итальянская конюшня всё-таки одержала первую победу за сезон, а Леклер — первую в карьере.

"This one is for Anthoine"



An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

При этом борьба за очки была более интересной, чем за подиум. Квят в один момент смог забраться на седьмое место, обогнав Риккардо. Вскоре он всё-таки пропустил Албона на более быстром болиде, но события последнего круга вернули россиянину эту позицию. Машина всё ещё шедшего пятым Норриса сломалась, и он пропустил полдюжины гонщиков. Его место смог занять Албон, Серхио Перес стал шестым, а Квят расположился на седьмой строчке. Набрав шесть очков, россиянин переместился в зачёте чемпионата мира на восьмое место.

Лидерство Хэмилтона по-прежнему не вызывает вопросов, он опережает ближайшего конкурента — своего коллегу по Mercedes Боттаса — на 65 очков.