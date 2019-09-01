Первая победа Ferrari, 12 отыгранных мест Квята и смерть Юбера: что произошло на этапе Гран-при Бельгии «Формулы-1»
- Даниил Квят на параде пилотов
- © Peter Fox/Getty Images
Первый день
За время летнего перерыва в «Формуле-1» произошло много событий, главным из которых стала перестановка в Red Bull. Пьер Гасли отправился в Toro Rosso, а на повышение пошёл Александр Албон. Макс Ферстаппен и Даниил Квят остались на своих местах. Заодно появились подробности по составам на будущий сезон. Эстебан Окон возвращается в «Формулу-1» и будет пилотом Renault, а Валттери Боттас и Серхио Перес переподписали контракты с Mercedes и Racing Point.
Обычно все вакансии на следующий год разбираются к концу сезона, но этим летом их уже осталось совсем немного. По одному свободному месту — в Red Bull, Alfa Romeo, Haas и Williams, кроме того, нет ясности с составом Toro Rosso. Остальные команды полностью укомплектованы.
Первым после летней паузы стал Гран-при Бельгии. Местная трасса «Спа» отличается рекордной длиной, любима гонщиками за свою сложность, а болельщикам она нравится за разнообразие победителей. За последние семь лет гонку выигрывали пять разных пилотов.
В первый день бельгийского этапа заявку на первую победу сделали пилоты Ferrari. Себастьян Феттель и Шарль Леклер никого не подпускали к лидирующим позициям в обеих пятничных тренировках. Технические новшества на их болидах оказались эффективнее, чем у конкурентов, хотя итальянской конюшне при этом не удалось приблизиться к прошлогодним секундам.
We're officially back!— Formula 1 (@F1) August 30, 2019
The second half of the 2019 season got under way at Spa on Friday morning
Here are the best bits from FP1 🍿 👀#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/kYxIU7Lrer
Когда вечером пилоты оценивали износ шин, проигрывавшие почти полторы секунды пилоты Mercedes смогли прибавить и приблизиться к Ferrari. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон подвинули со второго виртуального ряда Red Bull. Албон опустился с четвёртого места на десятое, а Ферстаппен — с третьего на шестое, притом что в вечерней сессии он сталкивался с потерей мощности мотора. Даниил Квят оба раза в пятницу оказывался быстрее своего партнёра по Toro Rosso Пьера Гасли, но до первой десятки в протоколе не добирался. Впрочем, он всё равно планировал заменить мотор на болиде, так что в квалификации бороться не собирался.
Another top session for @ScuderiaFerrari 👌— Formula 1 (@F1) August 30, 2019
Drama at the finish for @RacingPointF1 🔥
It's all the best bits from FP2 at Spa 🍿#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/1IYzgQec5J
Второй день
Суббота началась с небольшой сенсации. На утренней тренировке Льюис Хэмилтон разбил свой болид. Машина вылетела за пределы трассы и застряла в ограждении из шин колёсами кверху. Эвакуация заняла определённое время, так что свободная сессия была фактически сокращена наполовину. Возникли серьёзные опасения, что лидер чемпионата не примет участия в квалификации и будет вынужден стартовать с задних рядов.
The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36— Formula 1 (@F1) August 31, 2019
Впрочем, не попади Хэмилтон в аварию, ему всё равно было бы не угнаться за Ferrari. Доминирование итальянской конюшни продолжилось победой Леклера в заключительной свободной практике. Хоть Боттас и смог приблизиться к его показателям, но всё равно отставание составило полсекунды, а впереди финна по-прежнему был ещё и Феттель. Квят всё так же, не питая надежд на квалификацию, не радовал быстрыми секундами, хотя его напарник смог дотянуться до первой десятки.
Квалификация началась для Mercedes с хорошей новости — старт заездов пришлось отсрочить из-за проблем с двигателем Williams Роберта Кубицы. Этого времени как раз хватило, чтобы восстановить болид Хэмилтона. Он выехал на трассу вместе со всеми пилотами.
RED FLAG— Formula 1 (@F1) August 31, 2019
Huge plumes of smoke coming from Robert Kubica's Williams
Session is halted with 12.59 to run in Q1#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/34HcG2vFNj
Леклер по-прежнему был недосягаем — ближайшего соперника из чужой команды он опережал на секунду. Хэмилтон всё-таки смог улучшить своё время на две десятые во второй сессии квалификации, но остался позади обеих машин Ferrari. Главным событием этой части соревнований стало то, что в финал прошёл только один болид Red Bull — Албон так и не успел освоиться в новой машине и совершить рывок вперёд.
Ferrari и раньше могла обыгрывать всех на протяжении определённого промежутка времени, а потом внезапно всё потерять. В третьем сегменте это едва не произошло с Феттелем — в первой попытке он допустил ошибку и много уступил своему напарнику. Впрочем, продолжения не последовало. Леклер всё-таки завоевал поул-позицию, а Феттель поднялся к нему на первый ряд стартовой решётки. Второй заняли пилоты Mercedes, дальше вслед за Ферстаппеном расположился Даниэль Риккардо из Renault.
Celebrations in the garage and in the cockpit, as @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc celebrate pole position at Spa! 🙌#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Mhee1urWmc— Formula 1 (@F1) August 31, 2019
Гонка
Воскресной гонке предшествовала минута молчания в память о пилоте «Формулы-2» Антуане Юбере. Он разбился в субботу в результате аварии на самом известном повороте «Спа» «Красная вода». В результате тройного столкновения серьёзные травмы получил также Хуан-Мануэль Корреа. Он сломал обе ноги и повредил позвоночник, но его состояние оценивается как стабильное.
Едва стартовав, гонка тут же закончилась для Ферстаппена. Занимающий третье место в чемпионате пилот столкнулся с Кими Райкконеном из Alfa Romeo и повредил подвеску. Ехать ему оставалось лишь до «Красной воды», так как его машина больше не могла нормально поворачивать. Шансы Red Bull на то, чтобы догнать Ferrari в Кубке конструкторов, сразу растаяли, хотя именно ради этого и затевалась замена Гасли на Албона.
LAP 1/44 - SAFETY CAR— Formula 1 (@F1) September 1, 2019
Several collisions through Turn 1
Max Verstappen ends up in the barriers and his race is over on the opening lap
The Dutchman is out of the car and is fine#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/7jdB7zlOQh
До аварии отлично себя проявил Феттель — он сдержал натиск Хэмилтона и сохранил вторую позицию. Большой скачок совершил Ландо Норрис на McLaren, оказавшись на пятом месте вместо 11-го. Восемь мест отыграл и Даниил Квят, вплотную приблизившись к очковой зоне. Когда на четвёртом круге автомобиль безопасности покинул трассу, задержавшись на эвакуацию Карлоса Сайнса, гонка возобновилась.
После этого Феттель уже мог не беспокоиться за свою позицию — Хэмилтон больше думал о том, как сдержать Боттаса.
Оба пилота Ferrari отлично управляли машинами и отрывались на секунды от ближайших преследователей. Леклер к тому же не только удерживал лидерство, но и показал быстрейший круг. В середине пелотона проблемы испытывал Кевин Магнуссен — пилот Haas с седьмого места падал всё ниже и ниже, пропуская всех подряд, в том числе и Квята.
Через 20 минут после старта Феттель отправился на пит-стоп, однако никто из соперников его не поддержал. Когда же через пять кругов к механикам заехал Леклер, он уступал напарнику пять секунд. В команде всё-таки поняли, что такой обгон выглядит некрасиво, и попросили немца вернуть позицию. Хэмилтон по-прежнему шёл третьим, а Боттас уже потерял надежду на обгон напарника.
LAP 20/44— Formula 1 (@F1) September 1, 2019
1 Leclerc - no stop
2 Hamilton - no stop
3 Bottas - no stop
4 Vettel - one stop +16.8#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/a6nYjHqKPS
У Квята, стартовавшего на более жёстких шинах вместе с другими оштрафованными гонщиками, была несколько иная тактика. Выждав время, он получил новую резину и смог ворваться в первую десятку. А опередив Гасли, россиянин стал лучшим среди пилотов Red Bull и Toro Rosso. Работе его шин мог бы позавидовать Феттель — он почти сразу стал жаловаться на быструю изнашиваемость и даже пропустил набиравшего ход Хэмилтона. Неподалёку был и Боттас, желавший подняться на подиум.
Такая обстановка вынудила пилота Ferrari вновь совершить пит-стоп. Он опустился на четвёртое место, окончательно оставив Леклера одного бороться с Mercedes. Монегаск испытание выдержал. Хотя Хэмилтон на последних кругах стал сокращать отставание, итальянская конюшня всё-таки одержала первую победу за сезон, а Леклер — первую в карьере.
"This one is for Anthoine"— Formula 1 (@F1) September 1, 2019
An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE
При этом борьба за очки была более интересной, чем за подиум. Квят в один момент смог забраться на седьмое место, обогнав Риккардо. Вскоре он всё-таки пропустил Албона на более быстром болиде, но события последнего круга вернули россиянину эту позицию. Машина всё ещё шедшего пятым Норриса сломалась, и он пропустил полдюжины гонщиков. Его место смог занять Албон, Серхио Перес стал шестым, а Квят расположился на седьмой строчке. Набрав шесть очков, россиянин переместился в зачёте чемпионата мира на восьмое место.
Лидерство Хэмилтона по-прежнему не вызывает вопросов, он опережает ближайшего конкурента — своего коллегу по Mercedes Боттаса — на 65 очков.
LAP 37/44— Formula 1 (@F1) September 1, 2019
Alex Albon has his old team mate in his sights
And he eventually gets past Dany Kvyat to move into P7
Reminder: he started P17 on the grid#F1#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/UUJnw92j3V
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