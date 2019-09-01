Первая победа Ferrari, 12 отыгранных мест Квята и смерть Юбера: что произошло на этапе Гран-при Бельгии «Формулы-1»

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Владимир Зайвый
На трассе «Спа» состоялся 13-й этап «Формулы-1» в сезоне — Гран-при Бельгии. Соревнования были омрачены смертью пилота «Формулы-2» Антуана Юбера, скончавшегося после субботней аварии. Победу в гонке одержал пилот Ferrari Шарль Леклер, для которого она стала дебютной в карьере, а для его команды — первой за сезон. Даниил Квят стартовал с 19-го места из-за проблем с двигателем, но сумел отыграть 12 позиций.
Первая победа Ferrari, 12 отыгранных мест Квята и смерть Юбера: что произошло на этапе Гран-при Бельгии «Формулы-1»
  • Даниил Квят на параде пилотов
  • © Peter Fox/Getty Images

Первый день

 

За время летнего перерыва в «Формуле-1» произошло много событий, главным из которых стала перестановка в Red Bull. Пьер Гасли отправился в Toro Rosso, а на повышение пошёл Александр Албон. Макс Ферстаппен и Даниил Квят остались на своих местах. Заодно появились подробности по составам на будущий сезон. Эстебан Окон возвращается в «Формулу-1» и будет пилотом Renault, а Валттери Боттас и Серхио Перес переподписали контракты с Mercedes и Racing Point.

Обычно все вакансии на следующий год разбираются к концу сезона, но этим летом их уже осталось совсем немного. По одному свободному месту — в Red Bull, Alfa Romeo, Haas и Williams, кроме того, нет ясности с составом Toro Rosso. Остальные команды полностью укомплектованы.

Первым после летней паузы стал Гран-при Бельгии. Местная трасса «Спа» отличается рекордной длиной, любима гонщиками за свою сложность, а болельщикам она нравится за разнообразие победителей. За последние семь лет гонку выигрывали пять разных пилотов.

В первый день бельгийского этапа заявку на первую победу сделали пилоты Ferrari. Себастьян Феттель и Шарль Леклер никого не подпускали к лидирующим позициям в обеих пятничных тренировках. Технические новшества на их болидах оказались эффективнее, чем у конкурентов, хотя итальянской конюшне при этом не удалось приблизиться к прошлогодним секундам.

Когда вечером пилоты оценивали износ шин, проигрывавшие почти полторы секунды пилоты Mercedes смогли прибавить и приблизиться к Ferrari. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон подвинули со второго виртуального ряда Red Bull. Албон опустился с четвёртого места на десятое, а Ферстаппен — с третьего на шестое, притом что в вечерней сессии он сталкивался с потерей мощности мотора. Даниил Квят оба раза в пятницу оказывался быстрее своего партнёра по Toro Rosso Пьера Гасли, но до первой десятки в протоколе не добирался. Впрочем, он всё равно планировал заменить мотор на болиде, так что в квалификации бороться не собирался.

Второй день

Суббота началась с небольшой сенсации. На утренней тренировке Льюис Хэмилтон разбил свой болид. Машина вылетела за пределы трассы и застряла в ограждении из шин колёсами кверху. Эвакуация заняла определённое время, так что свободная сессия была фактически сокращена наполовину. Возникли серьёзные опасения, что лидер чемпионата не примет участия в квалификации и будет вынужден стартовать с задних рядов.

Впрочем, не попади Хэмилтон в аварию, ему всё равно было бы не угнаться за Ferrari. Доминирование итальянской конюшни продолжилось победой Леклера в заключительной свободной практике. Хоть Боттас и смог приблизиться к его показателям, но всё равно отставание составило полсекунды, а впереди финна по-прежнему был ещё и Феттель. Квят всё так же, не питая надежд на квалификацию, не радовал быстрыми секундами, хотя его напарник смог дотянуться до первой десятки.

Квалификация началась для Mercedes с хорошей новости — старт заездов пришлось отсрочить из-за проблем с двигателем Williams Роберта Кубицы. Этого времени как раз хватило, чтобы восстановить болид Хэмилтона. Он выехал на трассу вместе со всеми пилотами.

Леклер по-прежнему был недосягаем — ближайшего соперника из чужой команды он опережал на секунду. Хэмилтон всё-таки смог улучшить своё время на две десятые во второй сессии квалификации, но остался позади обеих машин Ferrari. Главным событием этой части соревнований стало то, что в финал прошёл только один болид Red Bull — Албон так и не успел освоиться в новой машине и совершить рывок вперёд.

Ferrari и раньше могла обыгрывать всех на протяжении определённого промежутка времени, а потом внезапно всё потерять. В третьем сегменте это едва не произошло с Феттелем — в первой попытке он допустил ошибку и много уступил своему напарнику. Впрочем, продолжения не последовало. Леклер всё-таки завоевал поул-позицию, а Феттель поднялся к нему на первый ряд стартовой решётки. Второй заняли пилоты Mercedes, дальше вслед за Ферстаппеном расположился Даниэль Риккардо из Renault.

Гонка

Воскресной гонке предшествовала минута молчания в память о пилоте «Формулы-2» Антуане Юбере. Он разбился в субботу в результате аварии на самом известном повороте «Спа» «Красная вода». В результате тройного столкновения серьёзные травмы получил также Хуан-Мануэль Корреа. Он сломал обе ноги и повредил позвоночник, но его состояние оценивается как стабильное.

Едва стартовав, гонка тут же закончилась для Ферстаппена. Занимающий третье место в чемпионате пилот столкнулся с Кими Райкконеном из Alfa Romeo и повредил подвеску. Ехать ему оставалось лишь до «Красной воды», так как его машина больше не могла нормально поворачивать. Шансы Red Bull на то, чтобы догнать Ferrari в Кубке конструкторов, сразу растаяли, хотя именно ради этого и затевалась замена Гасли на Албона.

До аварии отлично себя проявил Феттель — он сдержал натиск Хэмилтона и сохранил вторую позицию. Большой скачок совершил Ландо Норрис на McLaren, оказавшись на пятом месте вместо 11-го. Восемь мест отыграл и Даниил Квят, вплотную приблизившись к очковой зоне. Когда на четвёртом круге автомобиль безопасности покинул трассу, задержавшись на эвакуацию Карлоса Сайнса, гонка возобновилась.

После этого Феттель уже мог не беспокоиться за свою позицию — Хэмилтон больше думал о том, как сдержать Боттаса.

Оба пилота Ferrari отлично управляли машинами и отрывались на секунды от ближайших преследователей. Леклер к тому же не только удерживал лидерство, но и показал быстрейший круг. В середине пелотона проблемы испытывал Кевин Магнуссен — пилот Haas с седьмого места падал всё ниже и ниже, пропуская всех подряд, в том числе и Квята.

Через 20 минут после старта Феттель отправился на пит-стоп, однако никто из соперников его не поддержал. Когда же через пять кругов к механикам заехал Леклер, он уступал напарнику пять секунд. В команде всё-таки поняли, что такой обгон выглядит некрасиво, и попросили немца вернуть позицию. Хэмилтон по-прежнему шёл третьим, а Боттас уже потерял надежду на обгон напарника.

У Квята, стартовавшего на более жёстких шинах вместе с другими оштрафованными гонщиками, была несколько иная тактика. Выждав время, он получил новую резину и смог ворваться в первую десятку. А опередив Гасли, россиянин стал лучшим среди пилотов Red Bull и Toro Rosso. Работе его шин мог бы позавидовать Феттель — он почти сразу стал жаловаться на быструю изнашиваемость и даже пропустил набиравшего ход Хэмилтона. Неподалёку был и Боттас, желавший подняться на подиум.

Такая обстановка вынудила пилота Ferrari вновь совершить пит-стоп. Он опустился на четвёртое место, окончательно оставив Леклера одного бороться с Mercedes. Монегаск испытание выдержал. Хотя Хэмилтон на последних кругах стал сокращать отставание, итальянская конюшня всё-таки одержала первую победу за сезон, а Леклер — первую в карьере.

При этом борьба за очки была более интересной, чем за подиум. Квят в один момент смог забраться на седьмое место, обогнав Риккардо. Вскоре он всё-таки пропустил Албона на более быстром болиде, но события последнего круга вернули россиянину эту позицию. Машина всё ещё шедшего пятым Норриса сломалась, и он пропустил полдюжины гонщиков. Его место смог занять Албон, Серхио Перес стал шестым, а Квят расположился на седьмой строчке. Набрав шесть очков, россиянин переместился в зачёте чемпионата мира на восьмое место.

Лидерство Хэмилтона по-прежнему не вызывает вопросов, он опережает ближайшего конкурента — своего коллегу по Mercedes Боттаса — на 65 очков.

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