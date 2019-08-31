Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).

Авария произошла на втором круге гонки. В инциденте участвовали трое пилотов. Первым управление потерял Джулиано Алези из Trident, затем Юбер врезался в барьер, в результате чего его машину выкинуло на трассу, и в неё на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа из Charouz Racing System.

В результате аварии машину Юбера разорвало на две части. 22-летний француз был доставлен в госпиталь, где и скончался от полученных травм.

Отмечается, что Корреа также находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодёжной программы Renault. В этом сезоне «Формулы 2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле.

Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» была прервана из-за аварии и не будет возобновлена.