Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
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- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).
Авария произошла на втором круге гонки. В инциденте участвовали трое пилотов. Первым управление потерял Джулиано Алези из Trident, затем Юбер врезался в барьер, в результате чего его машину выкинуло на трассу, и в неё на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа из Charouz Racing System.
В результате аварии машину Юбера разорвало на две части. 22-летний француз был доставлен в госпиталь, где и скончался от полученных травм.
Отмечается, что Корреа также находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.
Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодёжной программы Renault. В этом сезоне «Формулы 2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле.
Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» была прервана из-за аварии и не будет возобновлена.