Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена

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Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга.
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
  • © Nicolas Lambert/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Allsport - news.

Отмечается, что на трассе произошла авария с участием трёх болидов, за рулём которых находились пилота Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато.

Автомобили спортсменов получили серьёзные повреждения в ходе столкновения и лишь один из Сато сам смог покинуть место аварии. Состояние здоровья Юбера и Корреи остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Локомотива» Эмир Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии.

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