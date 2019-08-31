Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена

Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга.

Об этом сообщает Allsport - news.

Отмечается, что на трассе произошла авария с участием трёх болидов, за рулём которых находились пилота Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато.

Автомобили спортсменов получили серьёзные повреждения в ходе столкновения и лишь один из Сато сам смог покинуть место аварии. Состояние здоровья Юбера и Корреи остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Локомотива» Эмир Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии.