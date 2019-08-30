Экс-футболист «Локомотива» Спахич госпитализирован в результате ДТП

Бывший защитник московского «Локомотива» Эмир Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии.

По информации Columnacero, футболист попал в серьёзную аварию неподалёку от города Гацко, после чего был госпитализирован и прооперирован. Отмечается, что в момент ДТП Спахич находился на пассажирском сиденье.

По итогам операции состояние бывшего футболиста сборной Боснии и Герцеговины оценивается как стабильное. Отмечается, что спортсмен получил множественные переломы, травму груди и головы.

За свою карьеру Спахич играл за такие команды, как российские «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи», а также испанскую «Севилью», немецкие «Байер» и «Гамбург».

Он является чемпионом Хорватии, двукратным бронзовым призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с игроками футбольного клуба «Академия-Лидер», выступающего в Киргизской премьер-лиге, попал в ДТП на трассе Ош — Бишкек.